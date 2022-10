Salernitana | Nicola | “Se ho salvato la panchina? Io in discussione da 30 anni”

Leggi su sportface

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Sono particolarmente orgoglioso di questo premio. Scopigno ha giocato anche con la, quindi sono doppiamente felice”. Con queste parole, pronunciate durante un collegamento video, il tecnico dellaDavideha ringraziato gli organizzatori dei premi Scopigno e Pulici per il riconoscimento come miglior tecnico della Serie A della passata stagione. “Se holacon la vittoria di ieri contro il Verona? Sono inda 30, prima come giocatore e poi come allenatore – sottolinea il mister dei campani – Noi stiamo facendo bene anche quest’anno, essere in Serie A per il secondo anno di fila è significativo e stiamo dimostrando tanto”. Sugli scenari del campionato 2022-23ha spiegato che “il torneo ...