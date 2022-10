Sabaudia | madre e figlia fanno incendiare lo stabilimento della concorrenza

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un incendio per bruciare la. Due titolari di una concessione sulla spiaggia di, sono state arrestate insieme ad altre due persone per aver dato alle fiamme unoconcorrente ai primi dell’anno. Le due donne, Mirella D’Indio e Tatiana Rizzi, sono sospettate di essere le mandanti dell’incendio doloso che nella notte tra il 5 e il 6 gennaio ha distrutto il “Duna 31.5”. La struttura, affacciata direttamente direttamente sulla spiaggia, era diventata una destinazione popolare dopo gli inizi travagliati, a causa di un lungo contenzioso con l’amministrazione comunale. A confermare la natura dolosa dell’incendio, che ha distrutto l’impianto di allarme e videosorveglianza dello, il ritrovamento di una bottiglia contenente residui di ...

... precisamente a, nota località marittima vicino Roma. A questo punto il ragazzo con ... Quando però il 17enne è uscito dall'acqua, ladella piccola ha strappato dalle braccia di Valerio ...... i laghi costieri e le dune di, Latina non assomiglia a nessuna altra città italiana. Una ... Andrea Giannini - padre di Andrea e Marco; Autilia Ranieri -di Andrea e Marco; Francesca ...Arrestati anche due giovani, esecutori materiali dell’incendio. Le due donne gli hanno dato 500 euro per distruggere lo stabilimento ‘Dune’. Quattro persone sono state arrestate dai carabinieri con l' ...Il «Dune 31.5» venne distrutto nel gennaio scorso. Gli esecutori materiali si sono prestati all’azione per un compenso di 500 euro. I mandati: madre e figlia, gestivano un’attività di noleggio ombrell ...