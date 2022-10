(Di lunedì 10 ottobre 2022)– Si è, il secondo dei trelegati al progetto “Sport e legalità – La Scuola in cattedra”, iniziativa promossa dal Sottosegretariato Sport e Grandi Eventi Sportivi di Regione Lombardia, dall’Ufficio Scolastico Regionale e dai Gruppi Sportividella Guardia di Finanza. Il III Nucleo Atletiha ospitato dal 02 all’08 ottobre, presso la Caserma “Spiridigliozzi”, una classe di seconda superiore dell’Istituto Professionale “Crotto Caurga” di Chiavenna (SO), composta da 15 studenti e 2 docenti. L’iniziativa, alla seconda edizione dopo che nel 2019 ha riscosso enorme successo tra tutti i partecipanti, ha coinvolto nelle varie sedi dei Gruppi Sportivi ...

Il Faro online

...valorizzare luoghi in cui le comunita' che vi abitano rappresentano un valore aggiunto' ha... Greccio, Labro, Leonessa, Lido di Latina, Minturno, Nemi, Orvinio, Percile, Pico,, San ......luoghi in cui le comunità che vi abitano rappresentano un valore aggiunto" " haCorrado. ... Greccio, Labro, Leonessa, Lido di Latina, Minturno, Nemi, Orvinio, Percile, Pico,, San ... Sabaudia, concluso il Campus Fiamme Gialle 'Sport e Legalità' FORMIA/ SABAUDIA – “Ieri un nubifragio e una tromba d’aria hanno colpito il Sud Pontino, provocando allarme nella popolazione e ingenti danni a Formia, San Felice Circeo e Terracina, oltre che a Saba ...Dopo un lungo periodo di stasi, conseguenza della pandemia da Covid-19, ripartono le macchine del cinema e ritornano le grandi produzioni sul territorio della provincia di Latina. Sono iniziate in que ...