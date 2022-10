Globalist.it

Gli investitori sono cauti tra le nuove tensioni- Ucraina, le preoccupazioni per la ... Aggiornamento delle ore 13.00: Ftse Mib in rosso Il Ftse Mibin territorio negativo alle ore 13.00, ...I governi passano, l'Italia'. FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti ...Per Draghi serve un price cap al gas che fermi speculatori e sfili l'arma del ricatto alla. ... Russia, resta in cella l’oppositore Kara-Murza accusato di ‘tradimento’ dagli scherani di Putin Marrone (IAI), il generale Li Gobbi, Bertolotti (Ispi) spiegano perché quella del Cremlino non è un atto di forza militare né politica ...Dalla Russia, secondo l’intelligence ucraina, arriveranno 20 mila soldati. Gli osservatori restano dubbiosi, ma non se la sentono di escludere che il presidente bielorusso compia un altro passo in ...