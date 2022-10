Roma | si ferma Dybala | gli infortuni degli ultimi tre anni | VIDEO

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Paulosi èto per un problema muscolare in-Lecce, dopo aver calciato il rigore del 2-1. Non è nuovo a situazioni così: dalla stagione 2020-2021 già 11 stop per l'argentino e ben 36 gare saltate. Vediamo i suoinel

Meglio Rimini che siad un incremento degli infortuni del 13,5%. Rimini è nettamente in ... L'ANMIL è diffusa in modo capillare sul territorio nazionale: oltre alla Direzione generale a, ci ..., 10 ott. " "Continua, sempre più feroce, la violenza indiscriminata della Russia di Putin verso l'Ucraina. Esprimiamo, ancora una volta, la piùcondanna verso il comportamento di Mosca che ...Castelnuovo di Porto , ci sono voluti 20 anni ma alla fine è arrivato il via libera. Il Consiglio comunale ha approvato i lavori per il mini ...Scese dall’auto Ncc sulla quale viaggiavano, sono state travolte da un’auto pirata che, dopo l’impatto con le due 25enni, non si è fermato a prestare soccorso, ma si è dato alla fuga… Leggi ...