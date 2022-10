Roma | la probabile formazione senza Dybala | chi gioca col Betis

(Di lunedì 10 ottobre 2022)- E' un periodo cruciale della stagione e lalo affronta con una squadra che perde i pezzi. Untore a settimana finisce ko e a questo punto diventa difficile essere protagonisti in ...

Fin qui è stato il giocatore che ha trascinato la. Sarà un grosso problema fare a meno di lui. Giovedì contro il Betis allo stadio Benito Villamarin di Siviglia la squadra giallorossa dovrà ...a scartamento ridotto ma vincente. All'Olimpico i giallorossi di Mourinho si riprendono dopo ... Adesso in casa Hellas è sempre piùl'esonero del tecnico Cioffi. Sarà il 'Monday Night' ...ROMA - E’ un periodo cruciale della stagione e la Roma lo affronta con una squadra che perde i pezzi. Un giocatore a settimana finisce ko e a questo punto diventa difficile essere protagonisti in ...L’infortunio ha subito allarmato l’ambiente ed in particolar modo José Mourinho che ha anticipato la probabile gravità del dolore accusato dalla Joya. Il numero 21 della Roma si è fermato durante il ...