Roma | infortunio Dybala Sky Sport | c’è lesione | Mondiale a rischio

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’attaccante dellaha rimediato contro il Lecce unadi primo grado. Le ultime sulle sue condizioni Paulo, attaccante della, ha rimediato unadi primo grado nella sfida di ieri contro il Lecce, mentre calciava un rigore. A riportarlo è Sky, che evidenzia come l’argentino rischi di stare lontano dai campi da gioco per molto tempo. L’ex Juventus rischia, infatti, circa un mese e mezzo di stop, con il Mondiali che sarebbero dunque ora a forte. L'articolo proviene da Calcio News 24.

