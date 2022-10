Rocco Siffredi contro il Grande Fratello Vip | “Meglio chiudere baracca | non è la tv che l’Italia merita”

Leggi su tpi

(Di lunedì 10 ottobre 2022)ilVip per il caso di Marco Bellavia Ancheinterviene sulla questione Marco Bellavia e si scagliailVip. Il celebre pornoattore, infatti, è intervenuto su Twitter per dare la sua opinione sul caso Bellavia, il concorrente che ha abbandonato la Casa di Cinecittà dopo essere stato bullizzato dai suoi coinquilini. “Ciò che si è verificato al GFVip nei confronti di Marco è inaudito! La cosa migliore sarebbee riformare il cast, non è questa la televisione che sino gli italiani” ha scrittosui social. Non è il primo personaggio noto che si schiera ...