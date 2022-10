Roberto Burioni ha il Covid | “Il vaccino non ha più una grande efficacia contro l’infezione”

(Di lunedì 10 ottobre 2022)ha il: “Ilnon ha più una” Il virologoha il: ad annunciarlo è stato lui stesso durante la prima puntata di Che tempo che fa, in onda su Rai 3 nella serata di domenica 9 ottobre. “Il virus era 2 anni e mezzo che mi aspettava. Il– anche con queste varianti – è molto efficace nell’evitare le conseguenze gravi.” – @in collegamento da casa a #CTCF pic.twitter.com/XDFPDgRYhh — Che Tempo Che Fa (@chetempochefa) October 9, 2022, che proprio una settimana fa aveva ricevuto la quarta dose delanti-Coronavirus, è apparso in collegamento da casa ...

Il virologo, ospite di Fabio Fazio a Che tempo Che Fa su Rai3, annuncia di aver contratto il Covid: "Il vaccino - spiega - fa sì che io possa essere qui a casa mia, in collegamento tv, e non in ..., stimato virologo di fama mondiale, ha saltato ieri sera la sua presenza in occasione della prima puntata di Che Tempo Che Fa, noto talk condotto da Fabio Fazio la cui stagione 2022 - ...Roberto Burioni è positivo al Covid, ecco cosa ha detto. «Il vaccino fa sì che io possa essere qui e non in ospedale, con febbre, tosse, mal di testa e una voce alla ..."Il virus era 2 anni e mezzo che mi aspettava per colpirmi. Il vaccino - anche con queste varianti - è molto efficace nell'evitare le ...