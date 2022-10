RISULTATI | TCW C’era una Volta il Wrestling XVI 09 10 2022

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Idello Show per il 16° anniversario della TCW andato in scena la scorsa Domenica a Paderno Dugnano (MI): TCWunailXVIDomenica 9 Ottobre – Paderno Dugnano ((MI) –Falls Count Anywhere MatchDidò batte Tsunami–Tag Team MatchRock’N’Brawl (Mefisto & Dark Ryder) battono Il Marchese & Danny Wolf-Il Marchese batte Danny Wolf–Titolo Revolution TCWTilikum (c) batte The Black Ice e mantiene il Titolo–Triple Treat Match for Titolo Extreme TCWPuck (c) batte Anarchy Gaze e El Santo e mantiene il Titolo–Fatal 4 Way Match for Titolo Rebel TCWRocco Gioiello (c) batte Fenice Rossa, The Greatest e AleXplosive e mantiene il Titolo