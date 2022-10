Rinnovo contratto scuola | 100 euro lordi con il taglio del cuneo fiscale e non solo

Positivo ildel CCNL per gli addetti imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima che ... insieme a Fai - Cisl, Uila Pesca e Flai - Cgil hanno rinnovato ilcollettivo di lavoro ...La richiesta può avvenire o per motivi di lavoro e dovrete un regolaredi lavoro in ...il codice fiscale ai cittadini stranieri che ne sono sprovvisti e richiedono il rilascio/del ...I delegati riuniti a Roma per varare la piattaforma delle richieste per il rinnovo del contratto in scadenza a fine 2022 valido anche per Cnhi, Iveco Group e ...In scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione ... La Juve, dal canto suo, vorrebbe il rinnovo di Rabiot, consapevole, però, che il francese, per restare a Torino, sparerà alto sull'ingaggio ...