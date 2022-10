Ribery ancora alla Salernitana | il presidente Iervolino svela il nuovo ruolo del francese

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Franckè stato uno dei calciatori più importanti degli ultimi anni. In particolar modo si è messo in mostra con la maglia del Bayern Monaco, con Robben ha formato una delle coppie di esterni più forti. Nel corso della carriera ha indossato anche le maglie di Brest, Metz, Galatasaray e Marsiglia, poi in Italia con Fiorentina e. Anche con la maglia dellaha dimostrato tutte le qualità, il rendimento è stato però condizionato da qualche problema fisico di troppo. L’ultimo infortunio è stato pesante e la decisione è stata quella di ritirasi. Il futuro disarà, come confermato dalDaniloa Gr Parlamento. “Stiamo definendo con Franck gli ultimi particolari. È ...

