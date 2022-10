Retromarcia tedesca Il debito comune contro il caro-energia si può fare

Leggi su formiche

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Se alla fine anche la Germania ha deciso di scendere dalle barricate, una ragione ci sarà. Berlino, finora bastian contrario su price cap ed emissione diper finanziare la lotta ai rincari dell’, potrebbe alla fine cedere ed accettare un Recovery Fund formato(qui l’intervista in merito all’economista Stefano Micossi), come chiesto a gran voce in questi giorni dal leader di Confindustria, Carlo Bonomi. Secondo alcune indiscrezioni raccolte da Bloomberg, il cancelliere Olaf Scholz ribalterà presto la posizione, arrivando a sostenere l’emissione congiunta didell’Unione Europea per attutire il colpo della crisi energetica, a patto che il denaro raccolto dal mercato venga erogato agli Stati membri in difficoltà sotto forma di prestiti e non di ...