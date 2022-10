Regeni | la famiglia dopo l’udienza | “L’Egitto sbeffeggia l’Italia | governo abbia una reazione di dignità La soluzione deve essere politica”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) “Se ce n’era bisogno è emersa ancora una volta e con ulteriore chiarezza che le autorità egiziane non hanno, né hanno mai avuto, nessuna intenzione di collaborare e si fanno beffe del nostro sistema di diritto. Auspichiamo in una adeguatadidel nostro”. Sono le parole di Alessandra Ballerini, avvocato della, con accanto i genitori di Giulio, Claudio e Paola Deffendi, al termine deldel Gup a Roma, rinviata ancora una volta al 13 febbraio. Se nell’ultima udienza dello scorso aprile laaveva parlato di “ennesima presa in giro da Al Sisi“, chiedendo l’intervento di Mario Draghi per “pretendere l’elezione di domicilio degli imputati”, i quattro 007 egiziani accusati di avere rapito, torturato e ucciso il ...