Rave party in Trentino | oltre 600 giovani identificati

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Questura e carabinieri di Trento hanno identificato oltre 600 persone, soprattutto giovanissimi, provenienti da tutto il nord Italia per un rave party in Valsugana, in località Telvagola, sopra Pieve Tesino.

Questura e carabinieri di Trento hanno identificato oltre 600 persone, soprattutto giovanissimi, provenienti da tutto il nord Italia per un rave party in Valsugana, in località Telvagola, sopra Pieve Tesino. L'impianto audio utilizzato per l'amplificazione è stato sequestrato. Il proprietario dei terreni su cui è stato organizzato il rave party. Un rave party che dura da giorni si sta svolgendo nei boschi intorno nella zona di Telvagola, sopra Val Malene, località catastale di Castel Tesino, al confine con Pieve. Camper, furgoni e musica. Un rave party nel Tesino, da giorni musica e camper accampati: continua lo sgombero. Il sindaco: "Più di 600 persone da tutta Italia. La prima volta che accade qui". Nessun momento di tensione tra ragazzi e polizia. Dopo le identificazioni i giovani hanno pulito l'area della festa e si sono allontanati.