Rapisce il figlio della compagna e lo usa come scudo durante l' inseguimento della polizia | 27enne arrestato

Il rapimento e la fuga I fatti, raccontati dall'emittente locale Wwnytv 7 News , sono avvenuti a Palm Coast, in Florida: il 27enne Brandon Matthew Dougas Leohner aveva rapito ildella sua ...Un papà ha ucciso ile ha poi mandato la foto del cadavere alla ex moglie . Gabriel Enrique Gonzales Cubillos ha lasciato il corpicino di suodi 5 anni , Gabriel Esteban , in una stanza d'albergo nel dipartimento di Cundinamarca, nella Colombia centrale, dopo averlo soffocato. Leggi anche > Sfotte l'amico dopo averlo battuto a basket,...Ha rapito il figlio della compagna, un bambino di poco più di un anno, e poi lo ha usato come scudo umano durante l'inseguimento da parte della polizia. Dopo aver seminato il panico in ...Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Viola inizierà a legare con l'agente della scorta, mentre Roberto riceverà una strana lettera ...