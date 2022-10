Rania di Giordania | innamoratissima | sorprende il marito su Instagram

Leggi su amica

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono sposati da quasi trent’anni. E oggi come ieridie ilsono innamoratissimi. La prova? Il messaggio che la regina ha scritto sucon dedica a re Abdallah in occasione del viaggio in Oman (foto: Getty) L’anno prossimo festeggeranno i trent’anni di matrimonio. Intanto, però,disi porta avanti e mostra il suo amore per il re Abdallah con una dolcissima dedica su. Qualche giorno fa, in visita ufficiale in Oman, ha pubblicato una foto in posa con il, commentando il post con una frase da donna molto innamorata.