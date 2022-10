Raffaella Deamici | «La figura della psicologa | necessario “ponte” per unire i mondi lontani di giovani e adulti

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) - I genitori faticano sempre più a intercettare il malessere interiore dei figli e iinviano segnali spesso fraintesi: ecco quando la presenza di un esperto super partes è necessaria per uscire da situazioni di incomunicabilità generazionale. Milano, 10 ottobre 2022.Secondo l'ultimo report dell'Istat, in Italia negli ultimi due anni sono raddoppiati i casi di malessere emotivo tra gli adolescenti. “Insoddisfatti dalla vita” o in “una condizione di scarso benessere psicologico” i nostrisono sempre più fragili e vulnerabili. «Sul fronte opposto, i genitori appaiono sempre più in difficoltà, spessoo ignaribolla nera in cui sono immersi i figli: è la fotografia di dueche appaiono inconciliabili e il cui divario si fa sempre più ampio. Eppure, ...