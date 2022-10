Race to Milan | la prima volta tra i ' ' grandi' ' avvicina Nardi alle Next Gen ATP Finals

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Quella appena trascorsa è stata la settimana di Luca. Il dicianovenne di Pesaro ha infatti compiuto un altro passo in avanti in questa stagione, che si è ormai delineata come quella della sua ...

Ubitennis

Questo risultato vale al classe 2003 marchigiano anche un passo in avanti fino all'undicesima posizione della Pepperstone ATP LiveTo, che designa i migliori otto Under 21 del mondo ...Ecco dunque che occorre prendere in considerazione i posti dellatodal terzo al decimo. Lorenzo Musetti, attualmente terzo, è già certo della qualificazione alle Intesa Sanpaolo Next Gen ... ATP Race to Milan: Musetti e Rune si qualificano, Nardi ora si avvicina MILANO (Reuters) - Prosegue anche oggi la lettera a Piazza Affari, anche se in misura meno forte rispetto a venerdì scorso quando il mercato aveva accolto negativamente il dato sugli occupati Usa che ...Dopo il sorteggio del tabellone dell’UniCredit Firenze Open, ecco il video-commento del direttore Ubaldo Scanagatta, che sarà presente al torneo toscano per tutta la settimana. “Berrettini e Musetti, ...