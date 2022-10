Quotidiani sportivi | le prime pagine | Pioli | Napoli e Allegri

Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli principali sulle prime pagine deiitaliani ed esteri di oggiLa rassegna stampa di Calciomercato.it vi offre i titoli principali sulle prime pagine di oggi, lunedì 10 ottobre 2022, dei principali...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Palermo sprofonda in casa della Ternana: rosa sconfitti per 3 - 0 e relegati in zona retrocessione. I maggioricommentano l'incontro con le pagelle. Per Il Giornale di Sicilia i migliori in campo non arrivano alla sufficienza: Pigliacelli 5.5; Mateju 5.5, Nedelcearu 5.5, Marconi 5.5, Sala ..."Il Toro pareggia, ma Cairo perde" titola Tuttosport il giorno dopo il pareggio interno contro l'Empoli. "Con l'Empoli dominio totale, decine di occasioni ma un solo ...La nuova fidanzata dell'ex capitano della Roma ha portato Francesco (bendato) nel suo ristorante preferito e gli ha regalato una festa a sorpresa con tutti i suoi amici di infanzia. Una cena a base di ...