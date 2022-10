Quanto la Banca centrale ha a cuore la lotta all’inflazione? L’analisi di Zecchini

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Secondo le rilevazioni dell’Istat a settembre i prezzi al consumo hanno continuato nella loro ascesa raggiungendo tassi non visti dagli anni ’80. L’inflazione al consumo rispetto al dato dello scorso anno è arrivata all’8,9% su base annua, con un picco all’11,1% per i prodotti del “carrello della spesa”, un’ascesa che non si vedeva dal luglio 1983. Il nuovo rialzo dei prezzi ha interessato quasi tutti i prodotti con poche eccezioni, ovvero quelli energetici che pur restano su ritmi elevati (da 44,9% del mese precedente al 44,5%) e i prezzi dei trasporti (da 8,4% a 7,2%). A settembre i responsabili principali degli aumenti sono stati i prezzi degli alimentari e dei servizi ricreativi e per la persona, in questo caso resi possibili dal consistente ritorno della domanda nella stagione vacanziera. Il diffondersi delle spinte inflattive a tutti i comparti è segno di una rapida trasmissione ...

