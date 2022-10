Putin punta il dito sull’Ucraina | “Attacco al ponte di Crimea è atto di terrorismo”

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Convocata per oggi una riunione di emergenza del Consiglio di sicurezza russo alla luce dell’esplosione che ha fortemente danneggiato ilche collega laal Paese: vi parteciperà anche Vladimir, che hato ilcontro i servizi segreti ucraini Sbu per quello che ha definito un “di”. “Non ci sono dubbi – ha detto lo Zar nella sua prima uscita pubblica dopo i fatti – che si tratti di undiche aveva lo scopo di distruggere un’infrastruttura civile di importanza critica per la Federazione russa”. Secondo il resoconto del capo del comitato investigativo della Federazione Russa, Alexander Bastrykin, alla preparazione dell’avrebbero partecipato anche “cittadini ...

... occorre che la diplomazia riprenda forza, con l'obiettivo di fermare l'aggressione di". Il ... Tra i promotori dell'iniziativa, chealla nascita di un "rigenerato e credibile polo ......pandemica e poi le conseguenze della sciagurata guerra dicontro l'Ucraina stanno alimentando un malessere sociale che, senza risposte adeguate, crea un brodo di coltura ideale per chi...I servizi segreti di Kiev dietro l’attacco al ponte Washington conferma la pista ucraina per l’esplosione in Crimea. Lo Zar: Sono terroristi. Oggi il consiglio di sicurezza a Mosca GIUSEPPE AGLIASTRO ...''Si tratta di un atto di terrorismo che aveva lo scopo di distruggere un'infrastruttura civile di importanza critica per la Federazione russa'', ha detto Putin.