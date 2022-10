Putin e Lukashenko | cosa significa l' entrata in guerra della Bielorussia al fianco della Russia? «Nato e Ue vogliono colpirci»

In tale quadro le dichiarazioni del presidente bielorusso, che ventila un possibile ... Due anni fa il presidenteha diramato una direttiva con la quale ha chiarito quali possono essere ...sembra trovarsi sempre più costretto ad un ruolo in cui in parte si è costretto da solo: dopo ... Nel frattempo il presidente bielorusso, Alexander, ha sostenuto che Kiev sta ...Secondo i servizi di emergenza ucraini sono almeno 11 le persone uccise e 64 quelle rimaste ferite durante gli attacchi con razzi e droni sferrati da Mosca questa mattina, 10 ottobre. Un missile si è ...A darne notizia sono i media statali, secono i quali il presidente Alexander Lukashenko ha annunciato che la Bielorussia e la Russia «dispiegheranno truppe ...