ilGiornale.it

Più delle parole, è il linguaggio del corpo a raccontare unin balia degli eventi, se mai qualcuno si fosse illuso che Bologna e Maccabi Haifa avessero guarito i mali bianconeri. Se n'è ...... come è normale che sia visto che parliamo di un grande attaccante nel pieno della maturità- ... Il tempo per recuperare c'è, anche perchéfinora non ha potuto contare sui suoi tre ... Psico-Allegri trascina sul lettino la sua Signora con il mal di trasferta Max parla di problemi di testa, ma tra Haifa e Toro se i conti non tornano rischia davvero Qualche giorno fa Ambra Angiolini ha detto: «Se non avessi fatto dodici mesi di psicoterapia visto l'ultimo e ...Squadra che perde non si cambia. Stefano Pioli prova a riscrivere gli adagi popolari in vista della delicatissima sfida contro la Juventus, inserita perfettamente in mezzo ad un trittico terribile com ...