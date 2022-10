PSG | Galtier | «Infortunio Messi? Ecco cosa è accaduto»

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Il tecnico del PSGha fatto il punto suprima dell’incontro di Champions League contro il Benfica. Le parole in conferenza stampa– “Ha sentito un fastidio al polpaccio durante la gara d’andata col Benfica. Pensava di esserci per domani ma non c’è stato verso da fare. Sta meglio ma ha ancora qualche disagio e ha preferito star fuori. La sua importanza è nota, non possiamo essere contenti della sua assenza”. L'articolo proviene da Calcio News 24.