PSG | Galtier difende Sergio Ramos | espulso VIDEO

Secondo Le Parisien, l'ex Barcellona non si è allenato stamattina e probabilmenterinuncerà ad averlo anche in panchina. L'obiettivo è averlo domenica quando ildovrà sfidare il Marsiglia ...L'ultimo weekend di campionato è stato poco fortunato sia per la Juve che per il, grande rivale dei bianconeri nel girone di Champions . La squadra di, in campo sabato, ha ottenuto solo un pari dalla sfida in trasferta contro il Reims : oltre dal deludente risultato, ...Leo Messi salta il Benfica. L’argentino, fermo per un risentimento al polpaccio destro accusato nella sfida di andata contro i portoghesi, sembra destinato al forfait nella gara di Champions League di ...PSG, brutte notizie per il tecnico Galtier in vista della gara contro il Benfica: niente allenamento per Messi ...