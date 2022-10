Proseguono le ricerche dell’ottantunenne tolmezzino scomparso a Verzegnis

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Dopo il sesto giorno di attività incessanteanche martedì ledell’81ennela cui auto è stata ritrovata in località Avons mercoledì scorso. Le varie forze in campo, la stazione di Forni Avoltri del Soccorso Alpino, i Vigili del Fuoco, la Guardia di Finanza, la Protezione Civile, i Vigili urbani, i Carabinieri, hanno nei giorni scorsi messo in gioco tutte le risorse, dai tecnici, alle squadre specializzate – squadra forre del Soccorso Alpino, squadre speleo Alpino fluviali dei Vigili del Fuoco – alle Unità Cinofile, ai cani molecolari, ai droni, agli elicotteri per setacciare accuratamente 535 ettari di territorio palmo a palmo senza riscontri. L’area battuta è stata quella compresa tra il Ponte di Avons e le localita di Chiaulis e Intissans, quella verso Cavazzo, il corso del Tagliamento da Caneva fino al ...

