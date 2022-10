Prima panchina per De Rossi | l’ex capitano giallorosso allenerà la Spal Rosella Sensi commossa

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Daniele Deè il nuovo allenatore delladella Roma prende il posto di Roberto Venturato, esonerato nella tarda serata di domenica dopo la sconfitta di Frosinone. De, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2024, è allaesperienza da allenatore nella quale proverà a risollevare il club estense. Che si trova al 14° posto in Serie B con 2 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte. Il club estense ha pubblicato un post su Twitter dove si vede un triangolo con al centro una figura di un allenatore di calcio. Il rimando è ad un celebra tatuaggio che Deporta sul polpaccio, vale a dire un triangolo con in mezzo un calciatore che effettua un intervento in scivolata ai danni di un avversario. Daniele De, la ...

Mancano ancora i dettagli e l'ufficialità, ma la Spal potrebbe essere laesperienza da capo allenatore per Daniele De Rossi. La società ferrarese, infatti, dopo la sconfitta di Frosinone, ha esonerato Roberto Venturato. La scelta della società sarebbe caduta proprio ...Si chiude la nona giornata di campionato con Fiorentina e Lazio che scendono in campo questa sera, lunedì 10 ottobre, alle 20.45 su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4Ke in streaming su N ...Daniele De Rossi è il nuovo allenatore della Spal. Contratto fino al 2024 per l'ex Roma. Prende il posto in panchina di Roberto Venturato.