Pretendiamo il rispetto dagli alunni E quello fra docenti | dov’è finito? Lettera

...per cui sorge a monte di falde acquifere che alimentano la sorgente Vina ed il mancato... Non vogliamo tenere in sospensione il percolato, nessuna pausa né rinvio, mala giusta ...E continuano: "che subito il regime iraniano abolisca la legge sull'obbligo del velo e ...politico urgente in sostegno alle donne e a quanti le sostengono nella pretesa deldei ...L'ex portiere del Real Madrid era stato al centro di tre presunti flirt in poche settimane, uno dei quali con Shakira ...Travolto dalle polemiche, Casillas è stato costretto a cancellare il tweet nel quale si dichiarava omosessuale. Lo aveva scritto per dissimulare il gossip sulla sua vita sentimentale. Pensavo fossi un ...