Prete sospeso perché pro eutanasia e nozze gay | tutto il paese di Bonassola lo difende | “Vescovo ci ripensi | con lui la chiesa era di nuovo piena”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Oltre cinquecento persone, sostanzialmente l’interodi, si è riversato in piazza ieri per manifestare la propria solidarietà al proprio parroco don Giulio Mignani,a tempo non determinato daldi La Spezia Luigi Ernesto Palletti. Quella di don Giulio sembra una vicenda uscita dalle cronache di quellapreconciliare che, dopo gli ultimi anni di ‘cura’ Francesco, sembrava essere rimasta un ricordo sbiadito assieme alle crociate di retroguardia sui cosiddetti ‘valori non negoziabili’. Quello che scandalizza la comunità cristiana del borgo della riviera ligure è “la severità anacronistica con la quale è stato preso questo provvedimento”. Al netto delle opinioni sulle posizioni di don Giulio rispetto a temi etici, qui tutti sono d’accordo nel definirsi allibiti dal ...