Presidenti delle Camere | come si eleggono e favoriti Ultime notizie

Leggi su termometropolitico

(Di lunedì 10 ottobre 2022) L’elezione deipassaggio fondamentale in vista della formazione del nuovo esecutivo. Solo una volta scelti i vertici di Montecitorio e Palazzo Madama si potranno calendarizzare le consultazioni al Quirinale. Una panoramica veloce sulle regole e sui nomi dei: partita chiusa entro il weekend? L’elezione deiil primo atto ufficiale del Parlamento appena insediatosi ma anche un passaggio fondamentale in vistaconsultazioni per la formazione del nuovo esecutivo. Infatti, insieme aidei gruppi parlamentari, i vertici di Montecitorio e Palazzo Madama saranno le prime figure ...