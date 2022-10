Premio Pierangelo Bertoli a 4 big della musica italiana

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 10 ottobre 2022) : Roberto Vecchioni, Francesco Gabbani, Irene Grandi e Bandabardò & Cisco Il 31 ottobre e 1° novembre 2022 al Teatro Storchi di MODENA (Largo Garibaldi, 15 – inizio evento ore 21.00) si terrà un’edizione straordinarianona edizione del. Il 1° novembre saranno premiati Roberto Vecchioni, Francesco Gabbani, Bandabardò & Cisco e Irene Grandi che per l’occasione si esibiranno in onore dia Roberto Vecchioni“Italia d’Oro” a Francesco Gabbani“Per dirti t’amo” a Irene Grandi“A Muso duro” a Bandabardò & Cisco Biglietti a partire da 15 euro in vendita su VIVATICKET Martedì 1 ...