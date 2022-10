Premio Dorso | cerimonia al Senato Riconoscimento a Luigi Carrino Dac Ecco tutti i vincitori

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Sono stati consegnati oggi, (lunedì 10 ottobre), nella sala Zuccari di Palazzo Madama, i riconoscimenti aidelGuido. L’iniziativa – patrocinata daldella Repubblica, dal Cnr e dall’Università degli studi di Napoli “Federico II” – segnala dal 1970 contestualmente giovani studiosi del nostro Mezzogiorno e personalità del mondo istituzionale, economico, scientifico e culturale che hanno contribuito con la loro attività a sostenere le esigenze di sviluppo e di progresso del Sud. Numerose le personalità della Campania premiate: da, presidente del Distretto aerospaziale campano (per la sezione imprenditoria-impresa) a Rachele Furfaro, presidente Fondazione Quartieri Spagnoli (per la sezione cultura), a Antonio Parlati, direttore del Centro di ...

Il premio consiste in un'artistica opera in bronzo creata, in esclusiva, dallo scultore Giuseppe Pirozzi. La corretta gestione degli investimenti e delle ingenti risorse erogate dal PNRR, la necessità di far sempre più squadra per lo sviluppo del Sud e la solidarietà e il rispetto dei diritti umani ...