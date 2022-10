Ponte Crimea | Putin riunisce Consiglio di sicurezza nazionale

(Di lunedì 10 ottobre 2022) (Adnkronos) – Il presidente russo Vladimirriunirà oggi a Mosca ildiper discutere la risposta a quello che ha definito ”un attacco terroristico” contro ildi Kerch. Lo ha reso noto il Cremlino. Dalla riunione odierna si teme un’escalation del conflitto. ”La situazione è gestibile, è spiacevole, ma non fatale. Certo, le emozioni si sono scatenate e c’è una sana voglia di vendicarsi”, ha dichiarato il governatore dellainsediato dalla Russia, Sergei Aksyonov. Ildi Kerch è importante sul piano strategico e simbolico perché collega laoccupata dalla Russia alla terraferma russa. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

