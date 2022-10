Poker della Lazio! Fiorentina asfaltata all’Artemio Franchi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) La 9ª giornata di Serie A si conclude con una splendida vittoria per la Lazio in casa. Da una parte Italiano, dall’altra Sarri, che può lasciare il campo con un grande sorriso sulle labbra. La Lazio si è imposta sin dai primi minuti, portandosi in vantaggio,, all’11’, con Vecino. Al 25? ci ha pensato Zaccagni ha segnare la rete del raddoppio. Solo nei minuti finali, poi, grazie ad un buon Immobile, la Lazio ha trovato altre due reti: all’850 ha segnato Luis Alberto, mentre Immobile ha chiuso definitivamente i giochi al 90-1?. La Lazio sale dunque in terza posizione, a 20 punti, alle spalle di Napoli ed Atalanta, mentre laè solo 13ª L'articolo CalcioWeb.

Vecino e Zaccagni nel primo tempo, Luis Alberto e Immobile nel finale: undi una squadra ... Milinkovic due assist, Immobile nella top 10 dei più grandi marcatoristoria italiana, difesa ...La Lazio vince 4 - 0 sul campoFiorentina e sale al terzo posto in classifica in compagnia di Udinese e Milan e a tre punti dalla capolista Napoli. Successo meritato per la squadra di Sarri, che ha sofferto solo nei ... che calano il poker e tornano al terzo posto: Vecino, Zaccagni, Luis Alberto e Immobile stendono la Fiorentina. La Fiorentina costruisce, la Lazio segna. È questa la sintesi del match del Franchi. A ...