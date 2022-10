Poker della Lazio a Firenze | viola travolti 4-0

Leggi su agi

(Di lunedì 10 ottobre 2022) AGI - Lapassa al 'Franchi' con un rotondo 4-0 e aggancia Udinese e Milan al terzo posto, alimentando i suoi sogni d'alta classifica. Prestazione di grande qualitàformazione allenata da Maurizio Sarri che ha indirizzato la sfida a proprio favore nella prima parte di gara per poi gestirla con grande carattere e lucidità nella ripresa, infierendo quindi nel finale sui malcapitati avversari. Icadono pesantemente in casa e provano a leccarsi le ferite con una classifica che si fa molto preoccupante alla luce dei soli nove punti fatti nelle prime nove giornate, in una serata in cui è girato tutto storto e in cui è tornata a palesarsi la solita sterilità offensiva, accompagnata da una evidente fragilità dietro. I biancocelesti sono cinici e micidiali di testa nei 25 minuti iniziali di partita, andando a segno due volte ...