Pneumatici | ecco quando scatta la normativa per la stagione invernale

Leggi su newnotizie

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Con l’arrivo dell’inverno è importante provvedere alla sostituzione delle gomme dell’auto. Infatti, se non si montano gliquattro stagioni, ovvero un tipo di gomma che è adatto per ogni momento dell’anno ma che proprio per questo motivo potrebbero non eccellere in condizioni estreme, o non si decide di usare le catene da neve, spesso L'articolo NewNotizie.it.