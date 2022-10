Piombino | Ferrari demolisce le rassicurazioni di Snam Dal rigassificatore rischi ambientali e sanitari notevoli

(Di lunedì 10 ottobre 2022) "Venerdì è stato fatto un passo in avanti con buonsenso, riteniamo che la scelta dicome sede delper 25 anni fosse sbagliata. Anche quella temporanea, di 3 anni, per noi è una scelta sbagliata". Segui su affaritaliani.it

... termine previsto dalla legge Non si rassegna il sindaco di, Francesco, di Fratelli d'Italia, alla decisione presa dal Governo Draghi di installare la nave rigassificatrice Golar ......valutando siti per la collocazione dell'impianto off - shore e pretendiamo la garanzia che...la collocazione di un impianto a largo potrebbe causare sono incalcolabili" manda a dire. ...Francesco Ferrari, sindaco di Piombino, ribadisce il "no" dell'amministrazione alla realizzazione del rigassificatore e "demolisce" le rassicurazioni di Snam ...Il Governatore Giani ha ribadito di essere pronto a rilasciare la concessione all’ormeggio della nave - lunga quasi 300 metri e larga 40 - entro il 27 ottobre, termine previsto dalla legge ...