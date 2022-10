Pioli | “Vogliamo dimostrare che a Londra è stato un caso” | VIDEO

Alla vigilia della gara della quarta giornata della fase a gironi di Champions League, in casa contro il Chelsea, il tecnico del Milan, Stefano ...Stefanopresenta la gara contro gli inglesi nella consueta conferenza stampa della vigilia a ... Sono un'arma in più cheportare con noi'. Su De Ketelaere e se il suo stop può portare ...Il difensore del Milan Fikayo Tomori ha sottolineato come a Londra il Milan non sia stato sé stesso; domani le cse andranno diversamente. Oltre a Stefano Pioli anche Fikayo Tomori ha parlato in confer ...Dopo lo 0-3 di Stamford Bridge, i rossoneri sono chiamati a vincere per non perdere le chance di qualificazione. L'allenatore alla vigilia dà la carica alla squadra, così come Tomori: "Londra va risca ...