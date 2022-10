Pioggia di missili russi contro le città e i civili

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Rappresaglia a tutto campo dopo l’esplosione sul ponte Kerch in Crimea. A Kiev colpiti per l’intera mattinata parchi, strade e cavalcavia del centro. Bombe anche su Leopoli, Dnipro, Kharkiv. Almeno 14 morti e 89 feriti

AGI - È allerta antiaerea in tutta l'Ucraina, dopo ladirussi che è caduta sulla capitale, ma anche su Zaporizhzhia, Leopoli, Dnipro, Zhytomyr, Khmelnitsky e Ternopil. Kharkiv, copita, è senza luce. A Kiev 'purtroppo ci sono morti e ...È unadi fuoco: 84da crociera e 24 droni d'attacco, tra cui 13 Shahid - 136 iraniani. Di questi, 56 vengono intercettati . Nel mirino, secondo Kiev, infrastrutture critiche, ...Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...C'erano due altalene che dondolavano dove la terra è collassata in un cratere profondo tre metri. Il missile russo le ha polverizzate, piegando le lamiere dello scivolo e sfondando le finestre del ...