Perché il Partito democratico non è mai nato

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Fin dalla sua fondazione nel 2007, il Pd ha preferito non avere una identità precisa e non decidere chi rappresentare. Così è diventato uno strumento di potere adattabile a ogni governo e si è spostato sempre più destra. Leggi

Dire

Ilaccusa poi Giorgia Meloni di conquistare l'Europa con una sorta di "fascismo all'acqua ...che l'annessione di questi territori è ingiusta " scrivono - e politicamente priva di senso...Ma 'l'Italia è in mano a undi destra illiberale', ci scrivono foglianti e amici del Foglio Sullo stesso argomento: La paura (non) fa Meloni È finita la pacchia (per Giorgia).c'è già ... De Luca: "Perché votare il Pd Difficile trovare una risposta"