Perché fa venire i brividi | gli insulti di Nichi Vendola alla Meloni | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Non poteva mancaretra i tanti critici di Giorgia. In studio a Tagadà, nella puntata di lunedì 10 ottobre su La7, l'ex presidente della Regione Puglia esordisce così: "Nel momento in cui tutti i commentatori dicono che questo voto archivia l'antifascismo come collante identitaria della nazione è un fatto molto grave". Nel mirino del redivivo di Tiziana Panella, il discorso di Giorgiaa Vox. "Avere per modello la Polonia, un paese che ha sdoganato l'oscurantismo e nemico delle donne, fa. Ma di cosa parliamo? - prosegue-. Questa è la linea della?". Poi l'esponente di Sinistra italiana fa una previsione che lascia - eufemismo - perplessi: "Siccome in economia la...