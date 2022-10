Pensiero del giorno – Perche’ scrivo favole

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 10 ottobre 2022)da molti anni. Al mio attivo ho un romanzo, un saggio e molti racconti ma mi piace soprattutto inventare, fiabe e storie magiche. Ho sempre avuto molta fantasia e immaginazione e, in questo modo, posso comunicare la mia visione di bellezza e di ottimismo. Lo trovo un modo di raccontare completo. Perché?… Come diceva Italo Calvino: ‘La fiaba è simile a una magica noce al cui interno uno scrittore può trovare l’intero universo della narrativa’. La fiaba possiede un linguaggio internazionale, è uno strumento in grado di abbattere le barriere culturali e razziali. Siamo abituati a pensare allecome lettura per i bambini ma fino al diciottesimo secolo venivano raccontate anche agli adulti. Dopo di allora, abbiamo ritenuto di essere troppo evoluti per apprezzare, noi ‘grandi’, le storie fantastiche. La psicanalista Marie ...