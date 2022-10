Peli intimi femminili | Wanna Marchi raccapricciante | Giletti sotto-choc | Video

(Di lunedì 10 ottobre 2022) "Ho sentito parlare di Berlusconi prima, che entrava nel commerciale... qual era la capostipite delle vendite in Italia?. Colpendo lei si è distrutto un sistema, questa è la verità": Stefania Nobile è stata ospite di Massimoa Non è l'Arena assieme alla madre. Alle parole della Nobile, il conduttore ha risposto: "Vedi, una dietrologia complottistica... lei dice che il Cavaliere ne avrebbe tratto vantaggio con le sue televisioni, questo sta dicendo?". "Tutte le piccole emittenti che vivevano di televendite, non solo quella di...", ha iniziato a rispondere la Nobile. Che poi ha fatto una digressione: "Prima si vendeva qualunque cosa. Addirittura si vendevano, non so se voi lo sapete, a parte i parrucchini, anche iposticci per altre ...

La7

... come prevedibile, si è scatenato l'inferno: rissa con Luca Telese , insulti ad alcuni dei personaggi apparsi nella serie, confessioni sconcertanti quali 'noi si vendeva tutto, anche i...... anche persone che non sono amicie persone che non hanno mai incontrato. Tuttavia, gli ...ha confermato come il sesso femminile si preoccupi maggiormente di alcuni aspetti quali idel viso, ... Wanna Marchi: "Si vendeva qualunque cosa, anche i peli intimi femminili" Avevano un business pazzesco, si vendeva di tutto, non solo i parrucchini, ma anche i peli posticci per le parti intime femminili". In un altro passaggio dell'intervista, Giletti ripropone le offese ...RIETI - Gli appassionati di arti marziali lo conoscono come un fighter dei più promettenti nel Reatino, ma oggi Michele Pasquini svela il suo lato più intimo pubblicando la raccolta ...