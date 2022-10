PayPal e la multa da 2 500 dollari per disinformazione | facciamo chiarezza

... trasformati ed evoluti fino ad arrivare a, ai wallet , o portafogli, digitali come Google ... 30 euro dipiù il 4% della transazione rifiutata. Se ne parlava da anni, e si era sempre ......un veicolo inquinante la sanzione varia in base alla "gravità" delle vostre emissioni e la... come parcometri, edicole, tramite Lottomatica, tramite SISAL,, Telepass e con SMS. Quando va ...PayPal vuole combattere la disinformazione con una nuova pesante regola che entrerà in vigore dal 3 novembre 2022. Ma è polemica.