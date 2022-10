(Di lunedì 10 ottobre 2022) Disavventura a lieto fine per una donna di 74 anni che aveva nascosto in garage preziosi del valore di 400mila euro poi prelevati per errore da una ditta di traslochi

La Repubblica

... GANUGI (da Prato con "Pezzo quasi bello" e "Rosso colore" ) , GUIDO MARIA GRILLO (dacon "... Inoltre, grazie a Acep/Unemia , sarà conferita unadi studio di 1.000. Grazia Di Michele (...Unacontenente gioielli del valore di 400mila euro ha rischiato di finire in discarica. L'intervento di una pattuglia della stazionecentro è intervenuta in aiuto di una 74enne evitando l'... Parma, borsa piena di gioielli nascosta in cantina rischia di finire in discarica L'hanno sentita al telefono agitata e preoccupatissima. Così una pattuglia della Stazione di Parma Centro si è recata a casa di una 74enne che, scesa in - ParmaPress24 ...Disavventura a lieto fine per una donna di 74 che aveva nascosto in garage i preziosi del valore di 400mila euro poi prelevati per errore da una ditta di ...