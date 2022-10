Paolo Romani | sequestrati 344mila euro all’ex senatore di Forza Italia indagato per peculato

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Un somma pari a circaè stata sequestrata dal nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza di Milano a, exdi. L’ex ministro dello Sviluppo Economico nell’ultimo governo di Silvio Berlusconi èdalla procura di Monza per. Il provvedimento cautelare, emesso dal gip lo scorso 6 ottobre, è stato eseguito oggi, come si legge in una nota del procuratore di Monza, Claudio Gittardi, che coordina l’indagine insieme al pm Franca Macchia. Il sequestro ha riguardato conti correnti in due istituti di credito e un immobile a Cusano Milanino. Secondo l’accusa degli inquirenti, quando era a capo del Gruppo Parlamentare di...

