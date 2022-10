Paolo Romani | la Finanza gli sequestra 340mila euro | il senatore di Fi è indagato per peculato

Un somma pari a circa 344mila euro è stata sequestrata dal nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza di Milano a, ex senatore di Forza Italia. L'ex ministro dello Sviluppo Economico nell'ultimo governo di Silvio Berlusconi è indagato dalla procura di Monza per peculato. Il provvedimento cautelare, ..., ex senatore di Italia al Centro, risulta indagato dalla Procura di Monza con l'accusa di peculato. L'ex Forza Italia, secondo quanto riferito dalla Guardia di Finanza che ha emesso un ...Un somma pari a circa 344mila euro è stata sequestrata dal nucleo speciale di Polizia valutaria della Guardia di Finanza di Milano a Paolo Romani, ex senatore di Forza Italia. L’ex ministro dello Svil ...Il politico è accusato di peculato. Il provvedimento eseguito dalla Guardia di finanza ha interessato somme depositate su conti correnti in due ...