Paola Turci e Francesca Pascale | messaggi d’amore foto “scottanti” | La vita dopo il matrimonio

(Di lunedì 10 ottobre 2022) Continua la bellissimale nozze per, la coppia recentemente si è anche scambiata dei bellissimisui social e il tutto è diventato “scottante”. L’estate appena trascorsa è stata davvero ricca di grandissimi eventi per, dato che entrambe hanno realizzato il sogno di poter diventare moglie e moglie davanti a tutti i loro amici e affetti cari che hanno assistito allo scambio delle promesse.la celebrazione delle nozze, la cantante e la, hanno deciso di non nascondersi più in alcun modo, una decisione che ha davvero riempito di gioia tutti i loro sostenitori ...

TGCOM

Musicista versatile, ha preso parte al tour 2007 dei Negramaro suonando presso il Gran Teatro di Roma e il Teatro degli Arcimboldi di Milano e nel Tour "On the road" con Max Gazzè,e ...... è il 2012 e comincia a scrivere testi per Tiziano Ferro (vi ricordate la canzone Il mestiere della vita ), Dolcenera, Marco Carta, gli Zero Assoluto, Dear Jack,, Chiara, Emma Marrone, ... "Superclassifica Show" 1989, Paola Turci presenta il suo primo LP I suoi esordi musicali risalgono alla metà degli anni '80, quando, non ancora ventenne, iniziò a esibirsi in alcuni locali della "movida" romana. Già nel 1989 vinse il terzo Premio della Critica conse ...Ballando con le stelle non è iniziato ma impazza già la polemica. Tra i concorrenti di questa edizione spiccano i nomi di Enrico Montesano e Lorenzo ...