Paola Turani festeggia il primo compleanno del figlio Enea | le immagini social

L'influencer ha organizzato un pranzo in famiglia nel giardino di casa per il party dedicato al suo bambinomamma in festa per il primo compleanno di Enea Francesco Serpella. L'influencer ha organizzato un pranzo in famiglia nel giardino di casa per il party dedicato al suo bambino tra ...Grandi emozioni e allegria per la prima festa di compleanno del figlio di...Rischiano di far discutere le parole di Chiara Nasti, l’influencer da 2 milioni di follower che rispondendo a una domanda sul vaccino Covid ha ...Paola Turani ha festeggiato il 1° compleanno del figlio Enea in casa con una lunga tavolata di amici e parenti e decorazioni a tema Disney ...